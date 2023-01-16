6 فنانين تشكيليين يعدون من أيقونات الفنون البصرية في السعودية، جمعهم معرض تشكيلي وندوة فنية في قاعة 55icons تناغم الفن بجدة، بحضور عدد من محبي ومتذوقي الفنون البصرية والنقاد والإعلاميين.

المعرض جمع عددا من الثقافات والتوجهات الفنية لرموز من رموز التشكيل في الساحة السعودية سواء كانوا سعوديين أو مقيمين.

المعرض الذي أقيم في صالة عرض كأول نشاط لها يعد بداية انطلاقة لمعارضها القادمة، حيث يتطلع التشكيليون والجمهور أن تبدأ هذه الصالة من حيث انتهى به الآخرون، فالمتأمل في الساحة التشكيلية يجد ضعف عدد من قاعات العرض الفنية الحالية في تقديم ما يليق بالفنان وفنه.

القائم على الصالة خالد عقل تعهد بتقديم عمل مختلف يرتقي بالذائقة العامة في قاعته وتطبيق أهم المعايير العالمية التي تليق بالحراك الفني السعودي المتوهج حالياً.

وأضاف عقل: «حرصنا في هذا المعرض مع انطلاقة أنشطة الصالة على إحياء واحدة من أهم وأعرق الأصول المتعارف عليها في المعارض التشكيلية العالمية وهو لقاء حواري مع الفنانين المشاركين في العرض الذي لقي تفاعلاً جميلاً وحضور عدد من المثقفين على رأسهم مدير جمعية الثقافة والفنون في جدة محمد آل صبيح الداعم الأول للمعارض الفنية في جدة».

كما حضر الندوة الأديب الشاعر الدكتور صالح الشادي الذي أبهر الحضور بحديثه عن الفنون التشكيلية وأهميتها والعلاقة بين الفنون السعودية والعالمية، وأنه بالإمكان أن تكون أعمال السعوديين أعمالا عالمية، وأثنى على مستوى الفنون البصرية في السعودية وما توليه المملكة من اهتمام بالفن بكافة أشكاله تحديداً مع منطلقات رؤية 2030.

المعرض شارك فيه: «فهد خليف، عبدالرحمن المغربي، محمد الرباط، عبدالعزيز عشر، معتر كمال، ونوال السريحي»، وتناول المشاركون تجاربهم في الندوة التي أقيمت على هامش المعرض وتفاعل معها الحضور من فنانين ونقاد وجمهور، حيث استمرت نحو الساعتين بمداخلات متواصلة لإيجاد حراك فني مصاحب لجمود اللوحة وهذا ما هو معمول به في الكثير من دول العالم، حيث يصاحب المعارض الفنية ندوات ثقافية متخصصة ليكمل كل منهما الآخر.