اجتمع نحو 30 تشكيلياً تحت سقف واحد في تظاهرة فنية ضمن برامج وأنشطة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت»، في صالة القصبي للفنون، بحضور محبي ومتذوقي الفنون البصرية في جدة وعدد من رجال الأعمال وكبار الفنانين والإعلاميين.

المعرض الذي حمل عنوان «جدة بريشتنا»، أطلقه مدير جمعية الثقافة والفنون في جدة محمد آل صبيح، الذي أبدى سعادته بما شاهد، وقال: «سررت اليوم وأنا أتجول بين أعمال أكثر من 30 فناناً وفنانة قدموا خلاصة فكرهم وتجربتهم ونثروا إبداعاتهم على لوحاتهم بألوانهم الأكثر روحاً».

من جانبه، أكد رئيس الجمعية السعودية للفنون التشكيلية الفنان القدير هشام بنجابي، أن الجمعية تدعم كافة المواهب الفنية وأن أبوابها مشرعة لهم بالدعم والتوجيه وإقامة المعارض وصولاً إلى تكوين قاعدة تشكيلية سعودية تنافس عالمياً.

بدوره، أوضح نائب مدير الجمعية الفنان نذير ياوز، أن الجمعية في طور تنفيذ سلسلة من المعارض التشكيلية الجماعية والمعارض الخاصة إضافة إلى الورش الفنية والندوات والمحاضرات الفنية التي تخدم أعضاءها، مشيراً إلى أن المعرض القادم سيحمل عنوان «مجد وطن»، وسيتناول أبرز المعالم الحضارية والعمارة والبيوت الأثرية والمناطق السياحية والتراث والفلكلور والرقصات الشعبية في السعودية.