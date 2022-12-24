رحب عبدالله طلال مداح بمبادرة رئيس الهيئة العامة للترفية المستشار تركي آل الشيخ، بإقامة ليلة لوالده الراحل الفنان طلال مداح، وقال لـ«عكاظ»: نحن في الأسرة متفقون منذ وقت طويل على أنه لا مانع لدينا من التكريم، وإن شاء الله يكتمل الفرح بتنفيذ العمل قريباً على خير، مع جزيل الشكر لاهتمام ومبادرة رئيس الهيئة العامة للترفية لتنفيذ وإكمال العمل.

وأشار عبدالله طلال مداح إلى أن الاتفاق بين العائلة موجود، ولا يوجد بينهم أي اختلاف.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفية المستشار تركي آل الشيخ قال في تغريدة له على عبر حسابه في تويتر: «وقبلهم طلال مداح! آه يا طلال.. أطلب من عائلته الكريمة أن يتفقوا ورسالتي لعبدالله أنت ابن رمز كبير فرحنا واتفقوا وخلونا نفرح بتكريم طلال ويكون عقد بيننا مرضي لكل الأطراف ويليق بطلال رحمه الله».