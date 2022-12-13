شارك المنشد السعودي عبد العزيز علوي، في الموسم الجديد لبرنامج «منشد الشارقة»، الذي تنتجه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، للمنافسة في المسابقة، ساعياً إلى إبراز موهبته.

وذكر المنشد عبدالعزيز أن موهبته الفنية برزت منذ وقت مبكر، حيث اهتم منذ الخامسة عشرة من عمره بفن الإنشاد، الذي لطالما كان فناً مزدهراً في المملكة، كما حملت شعلته أجيال متتابعة من المنشدين المتمكنين، ممن مارسوا إبداعهم، بجانب قدرتهم على تلاوة وتجويد القرآن الكريم، الأمر الذي يعزو إليه علوي ازدهار هذا النمط من الغناء في البيئة التي أتى منها.

وقال علوي: إنه واصل ممارسة هذا الفن بشكل احترافي، حتى بعد فراغه من الدراسة وعمله في وظيفة، وانضم علوي إلى فرقة شعبية هدفهم فيها حفظ التراث الفني السعودي، عبر إحيائهم لمختلف المناسبات كالأفراح والمهرجانات الوطنية، التي ذكر علوي أنماطاً متنوعةً منها: كالمزمار، والينبعاوي، والرمبا، والخطوة، إضافة إلى الغناء الشرعي دون آلات موسيقية، بجانب اهتمامهم بأداء الفنون التراثية من المناطق الأخرى في المملكة، ومن أبرزها العرضة النجدية.

وعبر علوي عن سعادته بالنجاح في التأهل والمشاركة في الحفلة الختامية من «منشد الشارقة».

وذكر علوي أنه حاول التقدم للبرنامج في العام الماضي ولكنه لم ينجح، مشيرا إلى أنه في هذا العام استغرق وصوله من عمله إلى مقر لجنة التحكيم لخوض تجربة الأداء في الجانب الآخر من جدة مشواراً طويلاً، مما جعله آخر من يخضع للاختبار أمام عضوي اللجنة فيصل اللبان ومحمد الغزالي، وشكر الله على تأهله لأنه كان يتوقع أنه لن يقبل في المسابقة.