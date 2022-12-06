نحو النجومية ونحو العالمية استطاع عدد من الشباب السعودي المتحمس أن يخرج من دائرة البوابة الإلكترونية «يوتيوب» إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة وفي دورته الثانية بعد أن حقق على الإنترنت مشاهدات فاقت الـ 1.5 مليار مشاهدة في أجزائه السابقة التي تجاوزت الـ 20 جزءا وتناولت عددا من القضايا الاجتماعية المهمة والمعاصرة.

فيلم «الخلاط+» الذي عرض أخيرا على شاشات سينما مهرجان البحر الأحمر لاقى تفاعلاً وحضوراً كثيفاً ربما ذلك يعود لشغف الجمهور لما سيقدمه الفيلم من جديد بعد أن كان يقدم مجموعة من القصص المنفصلة عبر الإنترنت.

«عكاظ» التقت مخرج الفيلم فهد العماري الذي أكد أن الفيلم هو امتداد لفكرة الحلقات التي قدمت في اليوتيوب ولاقت نجاحاً ومشاهدات عالية، وأن الهدف من المشاركة في المهرجان هو وضع بصمة لمسمى «الخلاط»، حيث أصبح برانداً خاصاً يميزه عن الأفلام التقليدية المعروفة.

موضحاً تميزه بأنه مجموعة من القصص في مقطع واحد، فلا بد من الحفاظ على فكرة البراند بنقل نفس فكرته السابقة وهذا لم يكن جديداً على الجمهور كونهم اعتادوا على ذلك طيلة الأجزاء السابقة.

وعن توفر النجوم السعوديين في كل تلك القصص المطروحة في الفيلم قال فهد العماري «على العكس تماما فقط كنا نقع في حيرة على من يتم الاختيار كون الخيارات متعددة والجميع في مرحلة واحدة من النجومية حتى من الفنانات السعوديات كما شاهدتم في الفيلم كان لهم حضور وتواجد قوي».

فيما أشاد منتج الفيلم محمد القرعاوي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، وقال: «هي فرصة عظيمة لتبادل الثقافات من خلال شاشات السينما، وأن هذا الحدث يتكرر في كل عام ويعد فرصة لكل المنتجين والمخرجين السعوديين للمنافسة، وأن وصولنا للعالمية يحتاج لوقت فقط كون جميع الأدوات والإمكانات متوفرة في الشباب السعودي، كما أثنى القرعاوي على أداء اللجان الإعلامية وتغطية الحدث بالثانية». وعن الفيلم أشار إلى أن الأجزاء الأربعة من الفيلم كتبت عن طريق شباب سعوديين وفريق عمل واحد بعد أن وضع الإطار العام للفيلم ولفكرة الخلاط الكاتب علي الكلثمي الذي كان له دور كبير ومهم في مسيرة الخلاط.

وختم القرعاوي أن الفيلم سيطرح على نتفليكس يوم ١٩ يناير.

يذكر أن الفيلم من بطولة كل من محمد الدوخي، إبراهيم الخيرالله، عبدالعزيز الشهري، إبراهيم الحجاج، صهيب قدس، فهد البتيري، زياد العمري، إسماعيل الحسن، فوز العبدالله، صحارى، إيلاف نجيب، وإخراج فهد العماري، وإنتاج محمد القرعاوي ومجاهد الجميعةوفكرة وتأليف علي الكلثمي.