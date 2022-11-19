في إطار اهتمامها باكتشاف المواهب الغنائية، رعت «هيئة الموسيقى السعودية» مبادرة «صوت السعودية» للبحث عن المواهب الموسيقية السعودية الواعدة حول العالم، بعد أن انتشر التحدي بشكل واسع عبر تطبيق «تيك توك».

وقد حصد تحدي «صوت السعودية» نجاحاً منذ اللحظة الأولى لإطلاقه من «أنغامي» في منتصف أكتوبر الماضي، بتحقيقه عدد مشاهدات فاق 327 مليون مشاهدة على منصّة «تيك توك»، وبمشاركة واسعة تجاوزت 22 ألف موهبة من جميع أنحاء المملكة وخارجها. استند تقييم لجنة التحكيم للمواهب على عدة معايير تتمثل بمستوى الإبداع والابتكار عبر مختلف الأنماط الموسيقية، سواء الغناء أو التلحين أو الإنتاج أو المزج الموسيقي أو العزف على الآلات الموسيقية من أي نوع، وتم الإعلان عن المرشحين النهائيين من أفضل المواهب المشاركة، حيث بدأ الجمهور بالتصويت لاختيار مواهبهم المفضلة.

كما استقطبت المسابقة اهتمام أبرز مشاهير المنطقة، الذين أطلقوا العنان لمواهبهم على المنصّة ليحدثوا ضجة في المجال الرقمي ويحثّوا الناس على المشاركة. ومن ضمنهم المغنيان السعوديان زينة عماد وعايض يوسف والمغني والملحن العراقي متعدد المواهب سيف نبيل، والمغنية والممثلة الإماراتية بلقيس فتحي، ومغني الراب والهيب هوب والدي جي السعودي بيغ هاس، والمغنية والممثلة والنجمة التلفزيونية مايا دياب. كما خاض مشاهير التيك توك في السعودية التحدي بمشاركة بارزة من إيمي روكو ومصعب المالكي والكوميديين عبدالعزيز بكر وعبدالله بكر.

وفي هذا الصدد، صرّح الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى السعودية سلطان البازعي، قائلاً «لطالما حرصت هيئة الموسيقى السعودية باستمرار على العمل بشكل استباقي لإنشاء فرص واعدة لجميع المواهب السعودية ومنحها مساحة خاصة تمكنها من تحقيق النجاح والانطلاق نحو العالمية. ولقد تعاونّا مع منصتي أنغامي وتيك توك على إطلاق تحدي (صوت السعودية) كونه يتميّز عن التحديات الأخرى من حيث مدى انتشاره وسهولة الوصول إليه مقارنة ببرامج اكتشاف المواهب الاخرى. وبتعبير آخر، قمنا بابتكار أول عرض رقمي بالكامل للمواهب بالتعاون مع المنصّتين الرقميتين».

وكان التصويت قد بدأ الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022، ليتيح للمستخدمين دعم المنافسين المفضلين لديهم في قائمة المرشحين النهائيين.

وتحتوي صفحة تحدي «صوت السعودية» على «لايڤ راديو» لتسليط الضوء على تطورات التحدي والمواهب على اختلاف فئاتها، وقسم للبودكاست يقدم النصائح والإرشادات حول آلية إنشاء المشاركة على «تيك توك»، وميزة إضافية تتيح للمشاركين إمكانية الاستفادة من خبير موسيقي لتوجيههم خلال التحدي.