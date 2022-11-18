كشف الفنان يوسف الجراح سعادته بعودة مسلسل «طاش ما طاش» بعد توقف لسنوات طويلة، وقال في تصريح إلى «عكاظ»: «تصدقون إن هاتفي لم يسكت من اتصالات الجماهير والأصدقاء والأحباب بعد معرفتهم بعودة هذا المسلسل الشهير، والكل يسأل عن عودتي إلى التمثيل بعد أن أعلنت في وقت سابق اعتزالي».

وأضاف الجراح: «إجابتي بكل بساطة بأن فرحتي بعودة ناصر القصبي وعبد الله السدحان إخوة، وأحباب، وزملاء، هذا الشيء يفرح الجميع، فما بالكم بعودة هذا المسلسل المعروف، ستكون الفرحة أكبر، والفرحة الأكبر والأكبر توجت بمساعي رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، واللي تنتج عن شيء جميل، فما بالك بعودة ناصر وعبد الله».

وتابع الجراح: «جميلين السعوديين، والفن السعودي بعودة طاش ما طاش، لا نسبق الأحداث، وأنا في زخم كبير من عملي، لدي برامج وأشغال كثيرة».

وعن تأكيد عودته قال: «أنا موجود معهم في كل اللحظات، وعبد الله وناصر حبايبي، وأنا متأكد تماما بأنهم حاطين يوسف في بالهم وأسماء كثيرة موجودة في بالهم».