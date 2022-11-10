تتوجه النجمة المصرية الفنانة منى زكي غداً (الجمعة)، بمشاركة مجموعة من النجوم لعرض مسرحية «الوش التاني» ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجاري، ويشارك النجمة في بطولة المسرحية كلاً من، أحمد رزق، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، ومصطفى غريب، ورحمة أحمد.

وكانت الفنانة منى زكي كشفت أخيراً عودتها لخشبة المسرح مرة ثانية بعد غياب طويل بمسرحية «الوش التاني» وشاركت جمهورها عبر «إنستجرام» بوستر المسرحية وعلقت عليه قائلة: «أيام قليلة تفصلني عن الوقوف على خشبة المسرح بعد غياب طويل، انتظروني في المسرحية الكوميدية الوش التاني من 11 لـ 15 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي، حقيقي مبسوطة إني أتقابل مع الجمهور السعودي، وسعيدة جداً بالتطور اللي حاصل في موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه والمستشار تركي آل الشيخ».

يذكر أن الفنانة منى زكي غابت عن المسرح لمدة تصل إلى 19 عاماً منذ أن شاركت في بطولة مسرحية «كده أوكيه» عام 2003 مع أحمد السقا وياسمين عبد العزيز وشريف منير وهاني رمزي وإخراج سمير العصفوري، وكان آخر أعمال الفنانة مسلسل «لعبة نيوتن» الذي تم عرضه في رمضان 2021، وتدور أحداثه حول سيدة قرر زوجها أن تنجب في الولايات المتحدة الأمريكية حتى يحصل الأطفال على الجنسية الأمريكية، فيما تعود لجمهورها مرة أخرى في السباق الدرامي خلال شهر رمضان المقبل من خلال عرض مسلسل جديد تجسد فيها شخصية الحاجة صيصا.