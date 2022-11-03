علي، والمعروف لدى الأصدقاء والوسط الفني بـ Dj Loush أو كما يناديه البعض دي.جي علوش، ولد في السعودية ومنها للعالمية بعد أن اكتشف شغفه للموسيقى وحبه لدمج الأغاني وعمل على إتقانها كهواية لتصبح حرفة.

لينطلق منها إلى آفاق أوسع، حيث أتيحت له فرص لتأدية عروض عالمية مع فنانين عالميين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

أبرز الحفلات والعروض المشتركة مع فنانين عالميين:

وائل كفوري

أليسا

تامر حسني

محمد حماقي

رابح صقر

عمر دياب

مريام فارس

في رصيده أكثر من ٢٣٠ عرضا في أكثر من ٢٧ مدينة وبلداً، قام بتسجيل ونشر أكثر من ٤٠ تسجيلا موسيقيا وتربطه عروض مشتركة مع أكثر من ٥٠ عازفا وفنانا.

من أهم العروض والأماكن التي شارك فيها:

باشا

سبيس

وايت

حفل مدل بيست ٢٠١٩

حفل مدل بيست ٢٠٢١

افتتاح سباق الفورميلا ١ السعودية

حفل ختام رالي دكار العالمي

حفل جوائز مهرجان كان

أبرز المشاركات القادمة

حفل مدل بيست ٢٠٢٢

كأس العالم ٢٠٢٢

رسالة بسيطة للجيل الصاعد «ما تتخلى عن شغفك أبداً ما عمرك حتعرف المستقبل شو بيخبيلك»

Dj Loush