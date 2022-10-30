ينتابك الذهول وأنت تتجول في أروقة معرض «وقت مضى»، حيث يعيدك للزمن الجميل والماضي والتاريخ العريق لحقبة زمنية لأكثر من 80 عاماً بأنامل فنانين وفنانات رسموا الماضي من مخيلاتهم ومن سماعهم ذكريات آبائهم وأجدادهم، والبعض منهم رسم ما شاهده بنفسه وعاشه منذ أكثر من 40 عاماً.

34 لوحة فنية تناولت حقباً زمنية من تاريخ المملكة العربية السعودية، باختلاف مناطقها ومحافظاتها وعاداتها وتقاليدها.

المعرض أطلقه مؤخرا مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة عبدالخالق الزهراني في مركز ريادة الإبداع، بتنظيم من الفنانة سارة السلطان، بحضور مدير عام المركز هدى الشهيب.

ذكريات الماضي الجميل بدأت منذ تأسيس التلفزيون السعودي ومراحله عبر الأجيال بمشاركة 26 فناناً وفنانة هم؛ الفنانة المعدّة للمعرض سارة السلطان، هدى الشهيب، ميعاد أبو العطاء، الجوهرة الحميدان، وديعة موسى، رماز تركستاني، رباب هاشم، جيلان الغانمي، توفيق الغامدي، سعيد محمد، عائشة الزهراني، سميرة وهيب، نادية بادحمان، غلا عبدالرحيم، فايزة قاسم، خلود الشهري، سارة اليوسف، فاطمة علوي، إيمان الزنبقي، لمى الأحمدي، تولين رديني، ريما شبرق، فاطمة وسيم، روزانا منصوري، والطفلتان فاطمة الضيف وألين الضيف.

وقدم مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة شكره لـ«ريادة الإبداع» للحراك الفني الذي يقدمه لمصلحة التشكيل السعودي وارتقائه، معجباً بفكرة المعرض التي أعادته للزمن الجميل.