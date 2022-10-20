قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم (الخميس) حجز استئناف الإعلامي العراقي نزار الفارس بعد مطالبته بتعويض 5 ملايين جنيه من الفنانة المصرية رانيا يوسف، بتهمة السب والقذف لجلسة 23 نوفمبر للحكم.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت برفض الدعوى المقامة من الفارس والتي طالب فيها الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه بتهمة السب والقذف.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف قد ظهرت في حوار تليفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج مع الفارس، في غضون شهر يناير 2021، وحينها أثارت الفنانة حالة من الجدل وتصدرت التريند بعد سلسلة من التصريحات الجريئة التي أدلت بها خلال البرنامج.