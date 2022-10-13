بدأت الاستعدادات الفعلية للسباق الدرامي الرمضاني، والتي ستحمل صراعاً مختلفاً وشرساً، في ظل الطفرة الدرامية جراء تعدد المنصات الفضائية التي باتت تشكل عامل جذب مشارك للقنوات.

تأتي المنافسة مشتعلة بين نجوم واصلوا كسب الرهان والتألق ويسعون لاستمرارية ذلك، وآخرين خفت بريقهم يحاولون جاهدين لاستعادته مجدداً واعتلاء ترند المشاهدات.

ويتصدر «الكبير أوي» عروض المسلسلات الرمضانية عبر جزئه السابع، بعد أن حصد نجاحاً منقطع النظير في عودته السنة الماضية بعد غياب أكثر من 5 سنوات.

المسلسل من بطولة أحمد مكي وبيومي فؤاد.

ويطل النجم الجماهيري كريم عبدالعزيز لمحبيه عبر مسلسل «الحشاشين»، من تأليف الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، الذي قدم مسلسل «جزيرة غمام»، ويتولى إخراجه بيتر ميمي في ثالث تعاون مع كريم بعد جزأين من ملحمة الاختيار، ويشارك في بطولة المسلسل فتحي عبدالوهاب، شريف سلامة وسوزان نجم الدين.

فيما أعلن الفنان مصطفى شعبان خوض سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل «بابا المجال»، بالتعاون مع المنتج كامل أبوعلي، الذي قدم معه في رمضان الماضي مسلسل «دايما عامر». والعمل من إخراج المسلسل أحمد خالد موسى، الذي تعاون مع شعبان في «ملوك الجدعنة».

وينافس النجم أمير كرارة بمسلسله الجديد «سوق الكانتو»، المقرر أن يخوض به منافسات رمضان، وتشاركه البطولة النجمة مي عزالدين، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

وبعد نجاحه اللافت في الجزء الثالث من ملحمة الاختيار التي جسد فيها دور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يلعب النجم ياسر جلال دور البطولة في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، بمشاركة ياسمين رئيس، ونور اللبنانية، وشيري عادل، ومايان السيد وأحمد ماهر.

ويواصل صنّاع مسلسل «سوتس بالعربي»، التحضير لتقديم جزء جديد من العمل المأخوذ من المسلسل الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، من بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، ومحمد شاهين، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.

وبعد تواضع حضوره رمضان الماضي، يعود النجم محمد رمضان عبر مسلسل «العمدة» الذي انطلق تصويره للعرض، وكان أول الأعمال الرمضانية التي دخلت مواقع التصوير، وتشاركه في البطولة النجمة زينة، ليسجل «العمدة» أول تعاون بينهما تحت قيادة محمد سامي في التأليف والإخراج، ومشاركة كوكبة من النجوم مثل هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب وأحمد داش.

(الصعيدي غالب على النجمات)

وبدا واضحاً توجه عديد النجمات للدراما الصعيدية كرغبة في تحد جديد وصعب، إذ أعلنت النجمة نيلي كريم استعدادها لرمضان بمسلسل جديد تقدم خلاله دور صعيدية، ونشرت نيللي، صورة لها عبر حسابها بموقع «تويتر»، وعلّقت: «مش هقدم نكد في رمضان الجاي، أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان القادم، وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد».

وأضافت: «المسلسل دراما مش نكد»، ويشاركها البطولة النجم السوري جمال سليمان.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل «فاتن أمل حربي».

من جهتها، أكدت النجمة المتجددة روجينا أنها متحمسة لتجربة مسلسل «ستهم» المقرر تقديمه في شهر رمضان القادم، وعودتها لتقديم الدراما الصعيدية في العمل بعد تجربتها الأخيرة في مسلسل «الفرار من الحب» مع المخرج مجدي أبو عميرة منذ سنوات.

وكذلك الحال للنجمة العائدة، ياسمين عبدالعزيز التي اختارت الظهور الصعيدي، بمشاركة زوجها النجم أحمد العوضي الذي أعلن عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، عن خوضه سباق رمضان القادم، بمشاركة ياسمين في قالب الدراما الصعيدية، وكتب: «اللي جاي صعيدي ابن سوهاج، الصعيد والأصول والجدعنة والدم الحامي».