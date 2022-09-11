انطلق العرض الأول لفيلم «الرحلة» في إندونيسيا بمدينة جاكرتا في صالة عرض «CGV FX SUDIRMAN» وتلا ذلك إطلاق الفيلم في ماليزيا حيث احتضنته كوالالمبور في «متحف الفن الإسلامي» الذي يعد أكبر وأضخم متحف في جنوب شرق آسيا بحضور رسمي لعددٍ من السفراء والمسؤولين. وتأتي هذه الخطوة تعزيزًا للتواصل الثقافي والحضاري مع البلدين.

ورغم تأخر الإطلاق بسبب الإجراءات الاحترازية لكوفيد-19 في ماليزيا وإندونيسيا إلا أن الفيلم حصد حضور عددٍ كبير من الجمهور ونال ردود فعل إيجابية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في كلتا الدولتين من محترفي صناعة المحتوى والجماهير المحبة للأنمي. ويأتي ذلك في إطار سعي مانجا للإنتاج إلى إلهام شباب المستقبل من خلال أعمال ابداعية ترضي ذائقه الجمهور الكبير الرفيعة.

الجدير بالذكر أيضًا أن فيلم «الرحلة» حصد مؤخرًا جائزة «سيبتيميوس» في أمستردام هولندا تحت تصنيف أفضل فيلم تجريبي، حيث يعد أول فيلم سينمائي سعودي وعربي يحصد جائزة أفضل فيلم تجريبي في المهرجانات الدولية. كما حقق الفيلم نجاحًا باهرًا في عرضه الأخير على شاشات المسرح الصيني العريق بهوليوود، أمريكا، بعد عرضه في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واليابان من جهة أُخرى، كما يتوفر الآن فيلم «الرحلة» للمشاهدة على أكثر من 100 منصة عالمية وبعدة دبلجات.

وأخرج فيلم «الرحلة» المخرج الياباني شيزونو كوبون. ويحكي قصة استوحيت من حضارات شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط القديمة لخلق خيال تصوري تاريخي للأجيال التالية عن أحداث ملحمية صنعت أثرًا في التاريخ الإسلامي. ولصنع الأثر ذاته في الذاكرة يقدم فيلم الرحلة عدة أساليب فنية أخاذة وآسرة لعين المُشاهد.