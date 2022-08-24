تعود «حفلات فورها» مجددا بحفلات غنائية يحييها عدد من الفنانين الشباب في «جدة سوبردوم» يومي 24 و26 أغسطس الحالي.

يحيي الحفل الأول الذي سيقام مساء اليوم 24 أغسطس كل من رامي جمال وهيثم شاكر وأحمد بتشان.

وكان رامي جمال قد أعلن عبر صفحته على «إنستغرام»، عن إحيائه حفلةً في مدينة جدة السعودية خلال الأيام المقبلة، ونشر رامي «بوستر» الحفلة الذي ظهر فيه مع الفنانين هيثم شاكر وأحمد بتشان، وكتب عليه «جمهور جدة الغالي أوي على قلبي، ميعادنا يوم 24 القادم، طال الغياب ووحشتوني، مستنيكم».

فيما علق هيثم شاكر عبر صفحته بمنشور الحفلة بقوله «جمهور جدة الكريم ميعادنا يوم 24 أغسطس علشان نولعها».

الفنان أحمد بتشان عبر منشوره قال: «جمهورنا الغالي في جدة وحشتوني جداً، ومستنيكم إن شاء الله يوم 24 أنا وإخواني النجوم الكبار رامي جمال وهيثم شاكر في «حفلات فورها» على مسرح جدة سوبر دووم».

يقدم هذا الحفل الغنائي تجربة موسيقية مختلفة وثقافات متعددة ومتجددة.