أطلق 27 فوتوغرافياً من المدينة المنورة، من أعضاء نادي التصوير الضوئي والوسائط، معرضهم المشترك «خيف» في مركز المدينة للفنون، بحضور عدد كبير من المهتمين بالثقافة والفنون.

وحوى المعرض أعمالاً فنية تعطي بعداً تاريخياً للمدينة المنورة كون الزائر لـ«طيبة الطيبة» يستشعر ثقافتها من ذلك النخل الباسق والآبار المتفرقة التي تشتهر بها المدينة، ويوقن أنه أقبل عليها بكل حب وشغف لما تحمله المدينة من معان جميلة وإرث تاريخي وبعد ديني للبشر من كافة أقطار العالم.

من هنا نشأت فكرة معرض «خيف» ليجتمع فيه نخبة مصوري نادي التصوير الضوئي والوسائط خلف هدف واحد، هو توثيق أحد كنوز المدينة المنورة بعدسة أبنائها الذين تربوا وترعرعوا على هذه المشاهد، ليبقى إرثاً تاريخياً تتوارثه الأجيال، ونشر رسالة توعوية نبيلة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على مزارع المدينة وتعزيز الجهود الجماعية لتطويرها.