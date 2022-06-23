حضور مختلف وغير مسبوق في جدة يترقبه جمهور عملاق الدراما السعودية الفنان ناصر القصبي، مع بدء عروض مسرحيته «بخصوص بعض الناس» في مسرح السيتي ووك ضمن موسم جدة في نسخته الثانية، إذ يصافح عشاق المسرح بعرض يضم مجموعة من الأسماء اللامعة، وفي غمرة انشغاله ببروفات العرض اختطفت منه «عكاظ» تصريحاً خاصاً، تمنى فيه أن تنال المسرحية إعجاب جمهور عروس البحر الأحمر، مشيراً إلى أنهم يملكون ذائقةً فنيةً رفيعةً ومخزوناً ثقافياً وفنياً وإرثاً متجدداً في عالم الفن والموسيقى والمسرح.

وقال القصبي لـ«عكاظ»: «جدة الحبيبة عروس البحر الأحمر لي معها تاريخ طويل، وآخر أعمالي كانت في جدة مشاهد من مسلسل طاش ما طاش قبل أكثر من 15 عاماً، واليوم نعود لجدة وكلنا شوق وشغف أن تنال مسرحيتنا استحسان الجمهور الذواق خصوصاً من الغربية».

وأضاف: «نتمنى أن نلبي تطلعات الجمهور المتعطش للأعمال المسرحية، بعد الانفتاح الواسع في كافة الفنون، وعلى الصعيد الشخصي أنا سعيد جدّاً بأن التقي بجمهوري في جدة، ليقيني بأن له نكهة خاصة تختلف عن أي مكان آخر، وأثق أنه سيسعد بهذه المسرحية وبالحراك الفني في هذه المدينة الجميلة».

وتابع: «إن هذا العرض في جدة من أهم المحطات المسرحية في السعودية، مؤكداً استمرار مشاركته في مواسم جدة القادمة».

وعن الدراما في المنطقة الغربية، قال: «نتمنى أن نشاهد أعمالاً درامية بنكهة حجازية تعبر عن موروث جدة وتاريخها وأهلها، وأن تتظافر جهود المنتجين والكتاب لإخراج أعمال درامية تليق بهذه المنطقة الغالية علينا جميعاً».

ووعد بأن مسرحية «بخصوص بعض الناس» هي انطلاقة لعدد من الأعمال المسرحية القادمة في جدة.

يذكر أن مسرحية «بخصوص بعض الناس» انطلق عرضها الخميس ويستمر حتى السبت 2 يوليو 2022.