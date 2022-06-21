بعد طول غياب، عاد الفنان علي عبدالكريم إلى الساحة الفنية عبر ألبوم مصغر يحتوي على أغنيتين من ألحان الأمير سعود بن عبدالمجيد، بعنوان «أبشرك» من كلمات الأمير عبدالعزيز بن سعود (السامر)، الذي سبق أن تعاون معه في أعمال عدة حققت نجاحاً كبيراً مثل «صحيح مالي»، «علموه»، «بيني وبينك»، «ما تفيد المراسيل»، ويحمل العمل الثاني عنوان «كيفك» من كلمات الشاعر جمال العلي.

وقال علي عبدالكريم بعد إصدار الألبوم: «وعدت جمهوري بعودة قوية، واليوم أقدم لهم هذه الأعمال بعد طول انقطاع، من ألحان الأمير سعود بن عبدالمجيد، الذي تشرفت بالعودة الى الساحة الفنية عبر ألحانه، وكلمات الأمير عبدالعزيز بن سعود (السامر)، أحد اقوى الأسماء في الشعر، إضافة للشاعر جمال العلي الذي سعدت بالعمل معه».

وعن أعماله القادمة أضاف علي عبدالكريم: «سيكون هناك إنتاج يرضي ذائقة الجمهور، وبدعم وتشجيع من المستشار تركي آل الشيخ، الذي يؤكد لنا دائما تقديره للفن والطرب الأصيل، وتقديره لنا كفنانين».

الجدير بالذكر أن الفنان علي عبدالكريم وعد جمهوره خلال حفله الأخير المقام ضمن حفلات العيد في موسم جدة 2022 بالعودة القوية الى الساحة الفنية، حيث صدر آخر ألبوم له منذ نحو 17 عاما.