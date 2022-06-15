أعلن رئيس مهرجان المنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون الكاتب والمنتج نور الحراكي، عن إقامة فعاليات الدورة السادسة للمهرجان خلال الصيف الجاري بالقاهرة بعد توقف عامين بسبب تداعيات جائحة كورونا، موضحاً أن دورة المهرجان القادمة تحمل اسم الفنان الراحل سمير صبري، وتكرِّم عددا كبيرا من الفنانين المصريين والعرب والإعلاميين والكتاب والأدباء ورواد الأعمال.

ومن بين المكرمين الفنانة السعودية شمس الأسطورة، والفنانة ليلى السلمان، والفنان ياسر جلال، والفنانة روجينا، والفنانة فيفي عبده، والفنان أحمد زاهر، والفنانة وفاء عامر، والفنانة ياسمين صبري، لافتاً إلى أن سيكون هناك تكريم خاص للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، والفنان القدير حسن يوسف، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، على أن يكون هناك نجوم سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القادمة.

وفي أبريل 2107 عُقدت الدورة الأولى للمنتدى بالقاهرة وتم تكريم 20 أديباً وشاعراً وفناناً على مستوى العالم العربي تقديرا لدورهم في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والفنية، ومنهم الفنان ياسر جلال، وماجد المصري، والفنانة وفاء عامر، وروجينا، والشاعر الغنائي الكبير بهاء الدين محمد، وسلطانة الشاشة الخليجية ليلى السلمان، والشاعر السعودي خالد المريخي، والفنان الكويتي محمد الصيرفي، والإعلامية الكويتية حليمة بولند، والشاعر الكويتي دعيج الصباح.

ومن الأدباء والشعراء المصريين القاص الكبير سعيد الكفراوي، والشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، والشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة، والأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد، والأديب الكبير محمد المنسي قنديل، وغيرهم من الأدباء والشعراء الذين أثروا الحياة الثقافية والأدبية العربية.