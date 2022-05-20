أعلن نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي اليوم (الجمعة) وفاة الفنان المصري سمير صبري، الذي غادر الدنيا ولفظ أنفاسه في أحد فنادق القاهرة عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشر أشرف زكي منشورا تضمن صورة الفنان الراحل معلقا عليها بقوله: «وداعا أيها الفنان العملاق».

ووفقا لمواقع إخبارية مصرية، فإن سمير صبري قد عانى الفترة الماضية من عدة أزمات صحية اضطرته لدخول المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، قبل أن يغادره أثناء إجازة عيد الفطر، كما أنه أجرى أخيراً جراحة في القلب.

والفنان سمير صبري من مواليد 27 ديسمبر 1936، عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، وله العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم «البحث عن فضيحة» من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته «حضرة المتهم أبي» الذي تم إنتاجه عام 2006، وكذلك «قضية رأي عام» من بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

أحب الفن منذ الصغر وعاش وسط عائلة تجيد الفن وتتذوقه وتحترمه، سينما ومسرحا وموسيقى، مع أم وأب وجد و7 خالات شكلوا طفولته صنعوا وشخصيته، واصطحبوه إلى دور السينما والمسرح، وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين يغني ويرقص.

انفصل والده عن والدته وعمره تسع سنوات ليبدأ مرحلة جديدة من حياته في القاهرة بعدما انتقل إليها بصحبة والده ليسكن في عمارة النجوم والعظماء ويتبناه عبد الحليم حافظ بعد كذبة أجادها وقدمه للبنى عبدالعزيز ليصبح وعمره 10 سنوات نجم البرنامج الأوروبي وله العديد من الأفلام.

أسس مع رفيق الصبان ويوسف شاهين وحسين كمال وسيد رويال نقابة فنية سميت باسم «الأحرار المنفتحين»، وبلغ رصيده الفني 138 فيلماً، إضافة إلى عدد من البرامج التلفزيونية منها برنامجه الشهير «هذا المساء»، وشركة إنتاج سينمائية، ومجموعة من الجوائز التقديرية.