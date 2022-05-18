تحيي الفنانة اللبنانية إليسا والفنان وائل كفوري، اليوم (الأربعاء)، حفلة غنائية ساهرة ضمن سلسلة حفلات موسم جدة 22، وسط نفاد كامل تذاكر الحفلة، بحسب مصادر، أكدت أن مسرح «بنش مارك» سيكون ممتلئاً بكامل طاقته الاستيعابية، وتأتي الحفلة مسبوقةً بأرقام مشاهدة عالية حققه الدويتو الغنائي الذي جمع إليسا بسعد لمجرد بعنوان «من أول دقيقة»، إذ حقق نجاحاً كبيراً منذ طرح الفيديو كليب على موقع يوتيوب، وتخطى 28 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل، بسبب تورط لمجرد في عدد من القضايا خارج الوطن العربي.

واستأنف موسم جدة فعالياته بداية من أمس الثلاثاء، بعدما تمّ تعليق الحفلات إثر وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

من ناحية أخرى ألغت الفنانة نجوى كرم حفلتها المقررة إقامتها يوم 20 مايو في مدينة جدة مع الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، وفقاً لما أعلنته في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «نعتذر عن إحياء الحفلة، احتراماً لروح فقيدنا الغالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتضامناً مع الشعب العربي عامّة، والشعب الإماراتي خاصّة في هذا المصاب الأليم»

وتستمر فعاليات موسم جدة في نسخته الثانية على مدار 60 يوماً متواصلاً في 9 مناطق مختلفة بالمدينة، تشهد إقامة ما يقرب من 2800 فعالية فنية وترفيهية مختلفة ومتنوعة، تتضمن 20 حفلة غنائية، إضافة إلى 4 حفلات غنائية عالمية، ومسرحيتين عالميتين و7 مسرحيات عربية.