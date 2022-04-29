صرح الفنان المصري هشام إسماعيل لـ«عكاظ» بأن الجمهور المصري والعربي يرتبط بمسلسل «الكبير أوي» بسحر خاص، وأنهم يتابعون حلقاته يومياً منذ الموسم الأول في 2010 وحتى الموسم السادس الذي يعرض في رمضان بمصر وفي السعودية عبر قناة روتانا خليجية، موضحاً أن الجمهور متعلق بكافة شخصيات العمل ومنها شخصية «فزاع» التي يقدمها.

وأكد إسماعيل أن الجمهور يشاهد المسلسل يومياً ويطالبون بالمزيد من الأجزاء حتى آخر العمر، مبيناً أنه حتى عندما توقف العمل طوال السبع سنوات الماضية كان الناس يتساءلون عن موعد تقديم الجزء الجديد ويتحدثون عن الموسم الخامس وكأنه العام الماضي رغم الفجوة الزمنية.

وأشار الفنان هشام إسماعيل إلى أن «الكبير أوي 6» مكتوب بحرفية وصنعة كوميدية شديدة الإتقان، مشيداً بالفنان الكبير أحمد مكي، حيث إنه نجم له سحر وبريق وأفكار كوميدية خاصة ومبتكرة، مؤكدا أنه وكل صناع العمل لديهم ذات الكيمياء الفنية أو طريقة اللعب في الكوميديا التي تعتمد على الجدية الشديدة، لافتاً أن هناك عملا مكثفا على الشخصيات والحبكة الدرامية ثم الموقف الكوميدي وبعد ذلك الإيفيهات، وهذا ما يميز العمل، حيث إنه يبدو كوميديا ولكنه مسلسل جاد في الحقيقة.