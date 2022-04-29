صرح الفنان حبيب غلوم لـ«عكاظ» بأنه كان حريصاً على المشاركة في بطولة مسلسل «سنوات الجريش» رغم أنه كان مشغولاً في إنتاج عمل درامي آخر من إنتاجه في البحرين؛ لأن العمل مميز ويستحق بالطبع أن أشارك فيه، وأن يتابعه المشاهد بقوة، وهو ما أسهم في نجاحه على المستوى الجماهيري خليجياً، وأيضاً في المملكة إذ يعرض يومياً في رمضان على روتانا خليجية، وهذا دعم كبير من روتانا حسب تعبيره.

وأوضح غلوم أن العمل يعتبر من أهم المسلسلات التاريخية والتراثية هذا الموسم، وأن العمل مكتوب بحرفية شديدة عن تأثيرات الحرب العالمية في الأربعينات على منطقة الخليج من ناحية درامية واجتماعية، وهذه الفكرة لم يتم تداولها كثيراً في الأعمال الخليجية؛ لذا كان السبب الرئيس أن نتحدث عن هذه النقطة، وكيف أثرت هذه الحرب على السوق العالمية وبالتالي على الخليج وأصبحت الناس في فترة مجاعة؛ بسبب صعوبة التنقل ما بين الدول خصوصاً من خلال البحار في هذا الوقت، وذلك بفعل كثير من الأحداث والمفاجآت.

وأشار الفنان حبيب غلوم إلى أن المنتج يوسف الغيث هو من اختاره لتقديم دوره في «سنوات الجريش»، وأن شخصيته تحمل الكثير من الشر، مبيناً أنه يلعب هذا الدور لأول مرة في مشواره الفني، إذ يؤدي شخصية رجل يحاول استغلال ظروف الناس ومعيشتهم، ويشتري السوق كلها ليعود ويبيعها من جديد على الناس وبأسعار مضاعفة، وهذا طبعاً من الجشع والطمع.