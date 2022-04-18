تحل اليوم الذكرى الرابعة للسينما السعودية التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية على مستوى الشرق الأوسط، حيث تجاوزت مبيعات شباك التذاكر 30.8 مليون تذكرة.

ومنذ إطلاق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للسينما في أبريل 2018 وحتى الآن وصل عدد دور العرض إلى 56 دارًا تضم 518 شاشة في 20 مدينة، عُرِض فيها 1144 فيلمًا منها 22 فيلمًا سعوديًا، وبلغت مبيعات التذاكر 30.860.956 لأفلام بـ22 لغة من 38 دولة.

وساهم قطاع السينما في توظيف 4439 شابًا وشابةً سعوديين، في إطار عمل الهيئة على زيادة حجم السوق الإعلامي وتوفير مناخ ملائم من شأنه تنويع مصادر الدخل الاقتصادية واستحداث آلاف الوظائف للشباب السعودي، تحقيقًا لأهداف رؤية 2030 في أن يكون الإعلام رافدًا إستراتيجيًا من روافد الاقتصاد الوطني وأحد القطاعات التي تعزز مكانة المملكة التنافسية.

هذا النمو الكبير الذي أُنجز في أربع سنوات يؤكد أن قطاع السينما مقبل على نهضة نوعية تجذب المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة مع ما تقدمه الهيئة من مبادرات ومشاريع تُمكن المستفيدين من ممارسة الأنشطة الإعلامية بجميع أنواعها بكل يسر وسرعة.