بدعم وتوجيه أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ينطلق مساء بعد غد (الخميس) المعرض الفوتغرافي المشترك للفنانين المعاصرين عادل القريشي ومعاذ العوفي، وذلك في القاعة الكبرى بمركز المدينة للفنون.

المعرض يحلق بالزوار في رحلة بصرية توثيقية للأماكن المقدسة من خلال مجموعة من الصور الضوئية التي تعرض لأول مرة في معارض فنية.

معرض «الأستار» الفردي للفنان عادل القريشي هو جزء من مشروعه الأكبر المتمثل في كتابه المصور الذي يحمل نفس الاسم -قيد الطباعة حاليًا، وهو محاولة لاستكشاف كيف للتصوير الضوئي أن يكون وسيطا سهل الوصول والتطويع ينقل أحاسيس معقدة، خصوصا تلك الثقافية والروحانية، فيصطحب القريشي المتفرج معه في رحلة بصرية إلى البيت الحرام عمرها أربع سنوات حمل خلالها كاميرته والتقط مجموعة مميزة من الصور التي توثق بحرفية ودقة جوهر الكعبة المشرفة وما يدور في فلكها.. فيقدم من خلالها مجموعة من الأعمال الفنية التي توثق جزءًا جديدًا من رحلات القريشي التي يستكشف عبر مداها تفاصيل الأماكن المقدسة، حيث كانت بدايتها رحلته التي عرضها في كتاب «الأغوات» الذي جمع صورًا من المسجد النبوي الشريف.

أما معرض «نبوي» للفنان معاذ العوفي فهو جزء من مشروعه المتمثل في كتابه المصور الذي يحمل نفس الاسم، والذي يجمع فيه الفنان ممارساته الفنية المعاصرة وشغفه بالاستكشاف والبحث والتوثيق من خلال مجموعة من الصور الضوئية التي تعرض للعالم ثراء المسجد النبوي الشريف الذي يظهر في وجوه معبرة تحمل العديد من القصص الصامتة. يقدم العوفي في معرضه «نبوي» مجموعة من الأعمال الفنية التي تشكل جزءًا من محتويات الكتاب؛ ليتيح لسكان المدينة وزائريها الاطلاع على جماليات التجربة ورؤيتها من منظور فني يكون مكملًا للمنظور الديني. وقد كلل إطلاق «نبوي» نجاح العوفي بعد العمل على المشروع لعدة سنوات بجانب فريق ملهم من المصورين والمصممين.