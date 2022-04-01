انتهت قناة «اقرأ» مؤخراً من تصوير مشاهد حلقات المسلسل الاجتماعي الكوميدي قيمي سيت كوم «يجعله عامر» بطولة نورهان، صلاح عبدالله، صلاح الدالي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، مفيد عاشور، مصطفى هريدي، مدحت تيخا، وبمشاركة كوكبة من النجوم والفنانين الشباب، من تأليف الروائية مي عصام، وإخراج سامح الشوادي.

المسلسل من نوعية دراما السيت كوم، ويطرح في إطار اجتماعي كوميدي مجموعة من القيم والتعامل الأخلاقي، من خلال إلقاء الضوء على بعض المشكلات التي تواجه الشباب، حيث يتناول حياة أسرة مصرية مكونة من أب يعمل مدرس رياضيات، وأم (ربة منزل)، وعدد من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة. ويحاول الأب والأم القيام بدورهما في التربية على القيم والأخلاق لكن بشكل غير مباشر، ما يضعهما في العديد من المآزق الكوميدية التي تنتهي برسالة خفية يلتقطها المشاهد في المعاملات والتربية التي نشأت عليها أسرنا العربية.

مسلسل «يجعله عامر» يعرض يومياً على شاشة «اقرأ» الساعة 1 صباحاً ويعاد في 3 صباحاً ويعاد 3 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.