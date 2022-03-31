انتهت أسرة فيلم «فضل ونعمة» من تصوير آخر مشاهد العمل بالكامل في الساعات الأولى من صباح أمس (الأربعاء)، والفيلم من بطولة النجمين ماجد الكدواني وهند صبري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.ويظهر الكدواني في دور صاحب مطعم، ويتعرض لكثير من المواقف الطريفة، ويحمل اسم المطعم فضل ونعمة، والأحداث تدور في أجواء هذا المطعم.فيلم «فضل ونعمة» يشارك في بطولته كل من الفنان محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وهند صبرى وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ومرشح أن يعرض في موسم عيد الفطر القادم.من ناحية أخرى، يستعد النجم ماجد الكدواني لتقديم جزء ثانٍ من مسلسله «موضوع عائلي»، بعد نجاحه على إحدى المنصات الرقمية، وينتمي لنوعية 10 حلقات، وجارٍ عقد جلسات عمل بين بطل العمل ومؤلفيه للوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير.