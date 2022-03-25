انطلقت مساء أمس (الخميس) أولى الحلقات الختامية لبرنامج «منشد الشارقة» في دورته الـ13 الذي ينظمه تلفزيون الشارقة، وشهدت تأهل 9 منشدين من أصل 12 متسابقاً وصلوا إلى المنافسات النهائية للبرنامج.

وحظيت عروض المنشدين الجماعية والفردية بانبهار وحماس الجمهور ولجنة التحكيم، التي أكدت أن «منشد الشارقة» سيفتح أبواباً واسعة أمام كل من يشارك فيه، وأن المتنافسين على تصفيات السهرات الأخيرة منه يحظون بخامات صوتية وخبرات إنشادية تستحق كل تقدير.

وضمت قائمة المتسابقين المتأهلين لحضور الحلقة الثانية كلاً من المنشدين: أحمد حجازي من السودان، ومصطفى الشافعي من مصر، وزكريا الزيرك من المغرب، وعيسى الحسين من السعودية، وأحمد سمرين من الأردن، وأصيل جابر من الجزائر، وعبدالله القاسمي من البحرين، ورهيف الحاج من لبنان، وخالد الموعد من فلسطين، الذين حازوا أعلى الدرجات من لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

مفاجأة «شارقة الخمسين»

وفي بداية السهرة، ووسط مشاعر فخر بالشارقة وإنجازاتها، وبمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قدم المتنافسون مفاجأة السهرة الأولى من سهرات البرنامج، والتي تمثلت في أنشودة جماعية بعنوان «شارقة الخمسين»، والتي كتب كلماتها الشاعر عبدالله بن محمد العويس، ولحنها وسيم فارس، وقام بتوزيعها شريف محسن، حيث تغنوا فيها بالنهضة الثقافية والتنموية التي تشهدها الشارقة، وفيها قالوا:

تراءت للبرايا شارقات.... هي التاريخ ينضح بالجلال

خبرات إنشادية

وقدم المتأهلون أمام لجنة التحكيم نماذج إنشادية أبرزت أصواتهم وخبراتهم في فنون الإنشاد، ليصعدوا بعد تأهلهم إلى التصفيات التي ستشهدها السهرة الثانية وقبل الأخيرة مساء السبت القادم، فيما غادر البرنامج في السهرة الأولى كل من المنشدين محمد بن مراد فرشيو من تونس، وعلوي الشاطري من اليمن، وجمال الكعبي من الإمارات.

ضيوف «المنشد»

وحل المنشدان معن برغوث، ومحمد طارق ضيفين على السهرة، وقدما خلالها للجمهور نماذج من روائعهما في فن الإنشاد، فيما تستضيف السهرتان الختاميتان الثانية والثالثة اثنين من أشهر الفنانين الذين يترقب الجمهور جديدهما، حيث يحل الفنان حمود الخضر ضيفاً على السهرة الثانية مساء 26 مارس الجاري، ومسك الختام سيكون مع الفنان ماهر زين، الذي يطرب الجمهور في السهرة الثالثة والأخيرة لمنشد الشارقة مساء يوم الخميس 13 مارس الجاري، والتي سيعلن خلالها عن الفائز بلقب «منشد الشارقة».

وتتاح تذاكر الدخول مجاناً للجمهور لحضور السهرات النهائية لمنشد الشارقة، والمهرجان المصاحب الذي يقام في الساحات الخارجية لمسرح المجاز يومياً حتى 31 مارس الجاري.

وأشادت لجنة التحكيم بتنوع المدراس الإنشادية التي يمثلها المتسابقون في الدورة الـ13 من «منشد الشارقة»، وضمت اللجنة الفنان التونسي لطفي بوشناق، صاحب الصوت المميز الذي يحمل في رصيده الفني، إلى جانب الأغاني، مجموعة من الموشحات والابتهالات الدينية، ونقيب المنشدين المصريين الفنان المصري محمود التهامي، وسفير الإنشاد الإماراتي أحمد بوخاطر الذي حقّقت أناشيده شهرة واسعة.