تفاعل كويتيون مع غضبة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بشأن التمييز في المعاملة من قبل أفراد في السلطات الكويتية، بشأن حجرها الصحي في أحد الفنادق، حين شكت منعها من مغادرة البلاد في حين تم السماح للمطرب القطري فهد الكبيسي، ونشرت مقطعاً بشأن ذلك.

وفيما لاطفها البعض بعبارات الترحيب وأنه تصرف لمحبتهم لها، رأى البعض أنها بالغت في الغضب وأن ردة الفعل كانت حادة، بينما علق فريق ثالث على أنه تصرف غريب وتمييز وتباين مثير للشك في أنه مقصود.

أحلام بدورها نشرت تغريدة لاحقة امتنت فيها لعبارات جمهورها وقالت «هذا العشم فيكم يا أهلي أهل الكويت»، لكنها أرفقتها بسؤال تلمح فيه إلى أن ما حدث تمييز مقصود وقالت «يا ترى فهد وين غنى أمس وليش الحجر ما عمّ عليه؟ ومين ورى عدم مغادرتي وحجري في الفندق ثلاثة أيام عشان أغادر من الفندق، وفهد في نفس اليوم».

من جانبه، علق الصحفي بجريدة القبس داحم القحطاني بقوله «الخطأ ليس خطأ الفنانة أحلام الشامسي ولا الفنان فهد الكبيسي بالرغم من مخالفتهما للقانون، فالخطأ أن يجبر أي مسافر مواطن أو وافد أو زائر على الحجر المنزلي لثلاثة أيام قبل السماح له بالخروج من الحجر فالعالم كله لا يحجر طالما كان الشخص قد تلقى التلقيح ولديه مسحة سلبية».