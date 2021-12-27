ضمن فعاليات منتدى الفنون البصرية بالنادي الأدبي الثقافي بجدة، وبرعاية الفنان الرائد طه صبان، قدم الفنان المهندس يوسف إبراهيم ورشة «حروفيات يوسف» بمشاركة أكثر من 25 فنانا وفنانة، بمشاركة كل من، حنان رفعت البكل، رحمة علي، سلوناس داغستاني، خالدة الغامدي، عبدالرحمن العيدروس، نزيهة طاشكندي، رابحة الأهدل، فاطمة العسبلي، نجلاء عبدالشكور، مطلوبة قربان، محمد حجازي، أروى نواوي، عبير السراج، عفاف مصيري، نائلة شافعي، موسى علي محسن، فوزية أحمد، عبير مصيري، أمجاد شوقي، سهام منصور، أماني محمد الحرازي، لينا الغامدي، ابتسام الصبان، مازن باصقر، أفنان الكثيري، نوال العمري، عبدالرحمن بن قاسم، نوال العمري.

وحول الورشة، قال الفنان يوسف إبراهيم: «للحروف العربية وهج وجمال وبريق ونغم نحتاج إلى التعرف عليها وسبر أغوار بعض هذا الجمال، فكانت هذه الورشة التي أقيمت بالنادي الأدبي بجدة برعاية كريمة من رائد من رواد الحركة التشكيلية بالساحة الفنية السعودية الأستاذ طه صبان، وشاركت فيها مجموعة رائعة من الفنانين والفنانات الذين أثروا الورشة بحماسهم وجديتهم واهتمامهم واجتهادهم».

وأضاف: «بالرغم من ضيق فترة الورشة التي كانت على يومين بواقع أربع ساعات يوميا، إلا أنها كانت مليئة بحماس منقطع النظير من المشاركين والمشاركات، فكانت النتيجة مجموعة جميلة من الأعمال الرائعة لهذه الورشة التي أحسست خلالها أن جميع مستهدفاتي قد تحققت بفضل الله ثم بهذا الحماس والاجتهاد من قبل المشاركين، فالفن هو التزام ومثابرة واجتهاد يتولد عنه إيمان بأنه احتياج وحقيقة وأساس يهذب إنسانيتنا، نعم الفن هو أحد العوامل الرئيسية في أنسنة الحياة».