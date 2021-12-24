أحلام تحيي ليلتها ضمن فعاليات «موسم الرياض»

قالت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي لـ«عكاظ» إنها أول فنانة تقوم بتصوير فيديو كليب في السعودية، حيث صورت أغنيتها «أبرحل» في منطقة أشيقر القديمة. وكشفت لـ«عكاظ» عن إعجابها الشديد بأشيقر القديمة، مشيرة إلى أنها «من أجمل المناطق التي زرتها بمبانيها الحلوة ورائحتها ذات الخصوصية»، وأنها تمنت أن تقضي ليلتها فيها. كما كشفت أيضا عزمها التصوير في مناطق أخرى قريبا بالسعودية.

وكانت أحلام قد أحيت مساء أمس (الخميس)، حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات «موسم الرياض»، وسط حفاوة بالغة من قبل جمهورها بالمملكة الذين استقبلوها استقبالا حافلا بمجرد صعودها على مسرح أبو بكر سالم.

وقدمت النجمة الكبيرة العديد من أبرز أغانيها المميزة التي أشعلت حماس الجمهور وتفاعلوا معها بالرقص وترديد كلماتها، ومن بين تلك الأغاني «دمعة زرقا»، و«خاطري ضايق»، و«يا آدمي حس»، و«فدوة عيونك»، و«حزين» و«لاهنت يا عز السعودي» وغيرها من الأغاني التي لاقت إعجاب الجمهور الذي حرص كذلك على نشر عدة فيديوهات من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت أحلام خلال الحفل، الشكر لجمهورها بالمملكة، وعبرت عن مدى سعادتها بوجودها بينهم في هذا الحفل المميز، كما وجهت الشكر للهيئة العامة للترفيه وللمستشار تركي آل الشيخ، والشركة المنظمة للحفل، وشاركت جمهورها على انستقرام بصورة من الحفل وعلقت عليها بالقول: «من حفل تدشين ألبومي».

وكانت أحلام قد شوقت جمهورها قبل أيام لهذا الحفل، ونشرت عبر انستقرام صورة تحمل تفاصيل الحفل، وعلقت قائلة: «‏بنحتفل وبنتخيل أكثر وأكثر في ليلة استثنائية.. أنتظركم في رياض العز والفخر».

على صعيد ذي صلة، من المقرر أن تشارك أحلام في حفل غنائي كبير يقام في ليلة رأس السنة بالرياض، يجمع 13 من نجوم الغناء بالوطن العربي، تحت عنوان «رياض تريو نايت»، وتضم قائمة المشاركين كلا من الفنانين؛ محمد عبده، وأحلام، وأصالة، وأنغام، وأسما لمنور، ونوال الكويتية، وعبدالله الرويشد، وماجد المهندس، وعبادي الجوهر، ونبيل شعيل، وأصيل أبو بكر، وغيرهم، على مسرح «محمد عبده أرينا» بالرياض.