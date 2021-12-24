تقرر رسميا غياب الفنان والملحّن السعودي عبادي الجوهر، عن الحفلات الغنائية في 31 ديسمبر الجاري، وذلك لتعرضه لوعكة صحية ألزمته السرير الأبيض.

ونشر «أخطبوط العود» مقطع فيديو عبر حسابه في «تويتر»، مطمئنا محبيه بقوله: «جمهوري العزيز كنت أتمنى أكون معاكم في حفل 31 ديسمبر لكن مروري بوعكة صحية حرمتني من وجودي بينكم وبين زملائي الفنانين في هذه الحفلة».

وتابع: «الحمدلله أنا بخير وعافية والجايات أكثر إن شاء الله، وتمنياتي لكل إخواني وزملائي الفنانين في هذه الحفلة بالتوفيق ودعواتكم.. أخوكم عبادي الجوهر».

وبذلك يكون الجوهر ثالث أبرز الفنانين السعوديين الغائبين عن حفلة ليلة بداية السنة الميلادية التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بعد اعتذار الفنان رابح صقر والفنان عبدالمجيد عبدالله لظروفهما الصحية التي حالت بينهما وبين المشاركة في أضخم حدث فني في الوطن العربي تقدمه الهيئة بعنوان Riyadh Trio Night، إذ يضم فنان العرب محمد عبده، إلى جانب كل من عبدالله الرويشد، نوال الكويتية، أحلام، نبيل شعيل، أصالة، أصيل أبو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، أسماء لمنور، ماجد المهندس وأنغام.