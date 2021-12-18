يشارك المصور السعودي عبدالله الشيخ في معرض التصوير الفوتوغرافي الأول الذي تقيمه «مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية» في دولة الإمارات في الفترة 17 وحتى 21 ديسمبر الجاري. ويقام المعرض في منارة السعديات وهي الوجهة الثقافية في إمارة أبوظبي التي تستضيف بعضًا من أشهر المعارض والمنشآت الفنية في أبوظبي.

وقد افتتح المعرض وزيرة الثقافة والشباب عضو مجلس الوزراء نورة بنت محمد الكعبي، ويوفر المعرض الذي تنظّمه «أبوظبي للإعلام» تجربةً تلقي الضوء على أعمال مصورين محليين وإقليميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك المصور الشيخ بلوحات تمثّل جمال الطبيعة والتراث ومعالم السياحة في السعودية وخاصة محافظة الأحساء، كما سبق للشيخ أن نشر تقريرًا عن قصر الملك المؤسس عبدالعزيز (قصر مرضية) في مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية.

والمصور الشيخ فاز بجوائز عدة، أهمها: جائزة النخلة بعيون العالم برعاية سمو الشيخ خليفة بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الأول عام 2021. وجائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي 2020 بمحور «أبواب» والمركز الأول في مسابقة «مبادرة إثراء المحتوى الإعلامي لليوم الوطني ٩٠ بالأحساء» التي أطلقتها إمارة المنطقة الشرقية.

وكان الشيخ شارك في المعرض الفوتوغرافي بجامعة نبراسكا في مدينة أوماها الأمريكية الذي ضم أكثر من 100 صورة لمناطق مختلفة في المملكة، كما في المعرض الدولي في لندن التابع لهيئة السياحة والتراث الوطني، إضافة إلى مشاركات متنوعة داخل السعودية وخارجها.