أكد مخرج الفيلم السعودي «تمزُّق» (Rupture) حمزة جمجوم أن الفيلم بداية انطلاقة لصناعة أفلام سعودية منافسة عالمياً وليس فقط مشاركة، وأوضح في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن الفيلم أتاح الفرصة للممثلين السعوديين الشباب للدخول في عالم السينما والمنافسة للحصول على الجوائز العالمية وليس فقط المشاركات الروتينية، موضحاً أن الفيلم هو نقلة نوعية لصناعة الأفلام السعودية وأبدى سعادته بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وأنها اللحظة التي ينتظرها المخرجون السعوديون والفنانون والفنانات لإثبات وجودهم وتقديم ما يميزهم عن غيرهم كونهم يحملون مواهب فنية لا يستهان بها.