أجرى الفنان السعودي القدير رابح صقر، عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح، متوجها بالشكر لكل من سأل عنه، ومعلنا اعتذاره عن الحفلات العامة.

وقال أمس (الخميس) في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»: «جمهوري الحبيب.. أعتذر عن الحفلات العامة خلال هذه الفترة وذالك لإجرائي عملية قسطرة في القلب تكللت بالنجاح ولله الحمد».

وأضاف: «شكراً لكل من سأل عني ولا تنسوني من دعائكم، الله لا يوريكم مكروه في من تحبون.. أحبكم ومشتاق لكم».

«عكاظ» تتمنى السلامة للفنان رابح صقر، وتدعو الله أن يديم عليه الصحة ويلبسه ثوب العافية على الدوام.

وكان الفنان رابح صقر قد أعلن لجمهوره أن ألبومه الجديد لعام 2022 في المراحل النهائية، وسيطرح في بداية السنة، وهو عبارة عن 12 أغنية، مشيرا إلى أنه سيوافيهم بالتفاصيل قريبا.