أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، أن أعمال إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن مشروع تطوير جدة التاريخية، أسفرت عن ظهور عمل للفنان السعودي عبدالحليم رضوي يعود إلى 1981.



وعبدالحليم رضوي (1939-2006)، فنان سعودي، ورائد للفن التشكيلي في السعودية، وأحد أهم مؤسسيه، ومن أبرز فناني الفن العربي المعاصر، وهو أول من أقام معرضًا فنيًا في تاريخ المملكة، إذ أقامه في جدة عام 1965، كما أنه أول فنان سعودي تشكيلي يبتعث للدراسة خارج السعودية، وأول فنان يكون مؤهلًا أكاديميًا من كلية أوروبية.



كما أنه أسس أول مركز خاص يُعنى بالفن وأهله وهو (مركز الفنون الجميلة) الذي افتتحه في جدة عام 1968، وكان لهذا المركز أثر كبير على بعض الفنانين السعوديين البارزين أمثال ضياء عزيز وطه الصبان.