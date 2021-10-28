تواصل منطقة «المربع»، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، استقبال زوارها، وتقدم لهم تجربةً مسائيةً فاخرة في مطاعم عالمية تزور المملكة لأول مرة، إضافة إلى تجربة التنقل بين المسارات المضيئة ليلاً، التي تتضمن إطارات الأعمال الفنية للمتحف الوطني السعودي.

وتستقبل «المربع» زوارها وفق البروتوكول التقليدي لاستقبال الزوار، الذي يبرز سمات الضيافة السعودية من خلال عبارات الترحيب وتقديم القهوة العربية، ما يعكس القيمة التراثية التي تستمدها أساليب الضيافة داخل «المربع» من الموقع التاريخي للمنطقة.

وتنتشر على امتداد المسارات المضيئة في «المربع» العديد من المحطات الموسيقية، التي يحييها فنانون سعوديون يعزفون وصلات موسيقية لأشهر الأغنيات في التراث السعودي، ما يمنح الزوار شعوراً استثنائياً لدى تنقلهم في المنطقة.

وتنفرد منطقة «المربع» بطابع تنسيق خاص للإضاءات الممتدة ضمن مساراتها، يجعل من المشي في مساراتها والجلسات الخارجية لحدائقها، تجربةً فريدة تمثّل هوية المنطقة تاريخياً.

وتعد «المربع» من المناطق التي افتُتحت منذ انطلاق موسم الرياض 2021 بمسيرةٍ وعرضٍ أسطوريَيْن في «بوليفارد رياض سيتي»، شهده أكثر من 750 ألف شخص، وقد استمدت «المربع» إلى جانب مناطق «قرية زمان» و«نبض الرياض» و«العاذرية» قيمتها من موقعها التراثي.