هاجم أمين عام المنتجين السعوديين حسن عسيري وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إزاء تصريحاته المثيرة للجدل، ووصفه بالمخادع والمراوغ المحترف، وقال عبر حسابه في تطبيق بيتو «أخطأت للمرة الثالثة، نفهم تماماً ماذا تمثل الآن، ولكن كيف لك أن تخطئ ثم تعود وتخطئ ثم تعود وتخطئ، تبقى مخادعاً محترفاً ومتناقضاً فاشلاً، ودماء شهدائنا أشرف منك ومن أمثالك».



ولقيت تصريحات قرداحي ردود فعل غاضبة لاسيما من الذين يعرفون فضل الإعلام السعودي على مسيرته، قبل أن يبيع مبادئه ليصبح بوقاً ينافح عن المليشيات الإرهابية!