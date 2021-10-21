شهدت فعاليات افتتاح موسم الرياض 2021 أمس حضورًا عالميًا من خلال مسيرة الافتتاح التي رافقها حفل غنائي أحياه الفنان العالمي «بيتبول»، وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز 250 ألف شخص.

وقدم المصارعُ العالمي الشهير أندرتيكر الفنانَ «بيتبول»، في الحفل الذي أقيم ضمن مسيرة افتتاح موسم الرياض 2021، وعبّر الفنان «بيتبول» عقب الحفلة التي أحياها الليلة، عن سعادته البالغة بإتاحة الفرصة له ليكون جزءًا من افتتاح موسم الرياض، والحضور أمام الجمهور الكبير الذي ملأ أرجاء المكان طوال وقت الحفلة.

وتحملُ الحفلة الغنائية للفنان الأمريكي عنوانًا لصناعة الترفيه العالمية التي تميز بها موسم الرياض 2021 في برامجه وفعالياته التي بدأت اليوم، والمحتوية على عدد من المفاهيم الترفيهية العالمية.

وكانت فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت أمس (الأربعاء) 20 أكتوبر، وتتوزع فعالياتها على 14 منطقة منتشرة في جميع جهات العاصمة الرياض ووسطها، وتشمل فعاليات ترفيهية، وتحديات إلكترونية، ومقاهي ومطاعم ومتاجر تعكس التنوع الذي يمثله موسم الرياض في العادات والتقاليد الشعبية والإقليمية وصولًا إلى العالمية.