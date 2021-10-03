عاش عشاق الموسيقى، مساء يوم (الخميس) الماضي، ليلة أسطورية من ليالي الخيمة الموسيقية، التي قدمت من قبل عازف العود المبدع ريان السقاف (عود ريان)، وعلى البيانو الموسيقار علي خفاجي، وعازف القانون الشهير إيتاج دوغان، وذلك في فندق الريتز كالرتون بجدة..

ومزجت الأنغام الموسيقية المتنوعة بين الكلاسيكية والشرقية والخليجية، ولامست أحاسيس الجماهير الكبيرة التي حضرت الأمسية الرائعة وتفاعلت معها كثيراً خصوصاً مع الوصلات الموسيقية العربية الشهيرة لفناني الوطن العربي أمثال أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، وعبدالحليم حافظ، ووردة الجزائرية وغيرهم.. وتسعى ليالي الخيمة الموسيقية في التنوع بالفعاليات الموسيقية الى تنويع الخيارات والفعاليات الموسيقية والثقافية للجماهير بالمملكة العربية السعودية، فضلًا عن إبراز الفنون الموسيقية الحديثة والكلاسيكية بطابع ثقافي مميز في المملكة، بيد أبناء الوطن من المواهب الفنية الموسيقية والثقافية وإعطاء فرصة للعازفين السعوديين.

وأوضح ريان السقاف (عود ريان)، أن «ليالي الخيمة» ليست فرقة موسيقية أو يقتصر نشاطها على حفل معين، بل هي سلسلة نشاطات ثقافية فنية وترفيهية تضع نصب عينيها كيفية الارتقاء بالذائقة الموسيقية والفنية في المملكة، وإبراز العطاءات الموسيقية السعودية وتسليط الضوء عليها، وستستمر هذه الأمسيات بمشيئة الله ونتطلع لإقامتها في مختلف مدن مملكتنا الغالية، والمشاركة في مواسم السعودية، بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة والهيئة العامة للترفيه والجهات ذات العلاقة.

يذكر أن هذه الأمسية تعتبر الخامسة من أمسيات ليالي الخيمة الموسيقية بجدة، وسبق إقامتها في 4 أماكن مختلفة، ولن تكون الأخيرة.