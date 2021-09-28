حصد التشكيلي السعودي عجلان غارم جائزة جميل في نسختها السادسة، وهي الجائزة الرائدة عالمياً للفن والتصميم المعاصر المستلهم من التقاليد الإسلامية، التي تبلغ قيمتها 25 ألف جنيه إسترليني، وتم تكريم آل غارم في الحفل الافتراضي الذي انعقد أخيراً.

وحمل العمل الفائز عنوان «للجنة أبواب عدّة»، وهو مجسم على شكل مسجد، مصنوع من الأسلاك الحديدية المستخدمة في إقامة الأسوار لمنع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الدخول لدول أخرى، وفي الأماكن التي عُرض فيها العمل كان المسجد يُعرض في مساحات واسعة تضفي عليه طبقات من المعاني المختلفة، خصوصاً أنه يرحب بدخول الزوار لداخله.

وتعليقاً على فوز الفنان السعودي، قال مدير متحف فيكتوريا وألبرت رئيس لجنة التحكيم تريسترام هنت: «حازت جميع أعمال قائمة المرشحين على إعجاب لجنة التحكيم، لما تتميّز به من الابتكار والتنّوع والتفرد في المواضيع التي ربطت بين ممارسات التصميم المعاصر والتقاليد الإسلامية».

وأضاف: «طرح عمل الفنان عجلان غارم خطاباً عالمياً عن تجربة المهاجر والظروف الإنسانية المشتركة وربطها بواقع محلي خاص، وتميز العمل بالابتكار في استخدام المواد والمساحة والقياس، ونجح في إزالة الغموض الذي يحيط بالمسجد لغير المسلمين، وإبداع تركيب فني كمساحة للتواصل الثقافي والمجتمعي».