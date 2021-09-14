أعلنت أوبو، العلامة التجارية التكنولوجية الرائدة عالميًا، عن تعاونها مع مصممة الأزياء، أسماء باقادر، حيث ستقوم المصممة بموجب هذا التعاون بتصميم أزياء حصرية مستوحاة من تصميم وألوان سلسلة OPPO Reno6 5G باللونين الأزرق القطبي والرمادي القمري.

وتعليقًا على هذا التعاون، قالت المصممة أسماء باقادر: «نظرًا لأن تصميم Reno Glow باللونين الأزرق القطبي والرمادي القمري أصبح متداولًا في صناعة الأزياء في هذه الآونة، تُعد سلسلة Reno6 من OPPO مزيجًا فريدًا بين الاناقة والتكنولوجيا. وإنه لأمر ممتع للغاية أن أتعاون مع «أوبو»، إحدى العلامات التجارية العصرية والرائدة في هذه الصناعة، أود أن أعرب عن سعادتي الشديدة بتعاون معهم من أجل تقديم أفضل التصميمات للعالم».

وفي تعقيبه على ذلك، صرح نائل حماد، مدير التسويق، لدى «أوبو-السعودية» قائلًا: «نحن في «أوبو»، نفخر بشراكتنا مع أسماء باقادر، احدى الأسماء المعروفة في مجال الأزياء في المملكة العربية السعودية من أجل تقديم الأزياء المستوحاة من تصميم Reno Glow (ألوان) سلسلة OPPO Reno6. ونؤمن بأن قدراتنا التكنولوجية بجانب تصميمات أسماء الأنيقة والألوان المستوحاة من الطبيعة الخلابة من حولنا ستمنحنا مزيجًا رائعًا لنحظى ببعض (الاحاسيس الملهمة)، اللون احساس».

استمدت أوبو إلهامها في تطوير تقنية رينو جلو (Reno Glow) من ظاهرة ندف الثلج الطبيعية. وبعد مئات المحاولات وعمليات التحسين التي استغرقت أكثر من عام كامل، نجحت أوبو بإتمام عملية تطوير بلورات سداسية الشكل تطابق ندف الثلج الطبيعي لتظهر على الزجاج. وفي هذه الصور الملتقطة بمعدات متخصصة، يمكنكم رؤية أنماط ندف الثلج على البلورات فائقة الصغر لتتحد مع بعضها وتغطي كامل المادة المستخدمة، ما يوفر للمستخدمين تأثيراً بصرياً مذهلاً.

وبالإشارة إلى تقنية الـ OPPO Reno Glow الجديدة والمحدَّثة، فإن «أوبو» استقت الإلهام من ظاهرة ندف الثلوج الطبيعية، وبعد مئات المحاولات وعلى مدار عام كامل من التحسينات، تمكنت «أوبو» من تطوير إحدى التقنيات التي تُطوِّر بلورات سداسية الجوانب لتظهر على الزجاج بشكل طبيعي ما يوفر للمستخدمين تأثيراً بصرياً مذهلاً..

ويتميز هاتفا Reno6 Pro 5G وReno6Z 5G ببراعة صناعتهما وتصميم Reno Glow الحصري من OPPO. ووراء كل هذا، ثمة إصدار محدَّث وجديد من العلامة التجارية لتقنية OPPO Reno Glow الشهيرة، التي تم تطبيق أكثر من 20 براءة اختراع عالمية عليها. ومن خلال عملية النقش على الزجاج الفريد، تقدم تقنية Reno Glow تأثيرًا براقًا ودقيقًا، إلى جانب أنها مضادة لتبصيم الأصابع. وعلاوة على ذلك، بفضل عملية طيف الماس، تمنحنا رقاقات الثلج لونًا «دائم التغير». فإنها تلمع في نطاق كامل من الألوان المختلفة عند النظر إليه من زوايا مختلفة. تتميز سلسلة Reno6 الجديدة بنحافتها وتأتي بلونين جديدين ورائعين: الأزرق القطبي والرمادي القمري.

إضافة لذلك، يتميز الهاتفان بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد، بمقاس 6.5 بوصة بمعدل تحديث 90 هيرتز وحتى معدل تعيين اللمس 180 هيرتز، مما يضمن تجربة عرض مريحة وسلسة، وفي الوقت نفسه، تتميز الشاشة بتقنية HDR10+ المعتمدة للحصول على تجربة مرئية وأكثر واقعية، كما تتميز خامات الشاشة بأنها معتمدة من SGS باعتبارها شاشة Eye Care للعناية بالعيون، مما يساعد في الحد من انبعاثات الضوء الأزرق الضارة إلى أقل من 7.5% على نحو فعال ويساعد في الحفاظ على سلامة العين عند النظر إلى الشاشة. وعلاوة على ذلك، كما تم اعتماد شاشة هاتف Reno6 Pro 5G لعرض محتوى نتفلكس وأمازون برايم فيديو بتقنية HD وHDR، لتوفر لكم إمكانية التمتع بالمحتوى المتاح في أي وقت.

«أوبو»، هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، فمنذ إطلاق أول هاتف ذكي لها «Smiley Face» في عام 2008، تسعى أوبو بلا هوادة لتحقيق التوازن بين توفير التصميم الجذاب المبتكر والتكنولوجيا المبتكرة، واليوم، توفر OPPO للعملاء مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية بقيادة سلسلة Find وReno، مع نظام التشغيل ColorOS وكذلك خدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud وOPPO+. وتعمل OPPO حاليًا في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مع 6 معاهد بحثية و4 مراكز للبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم ومركز تصميم دولي في لندن، ويعمل أكثر من 40.000 موظف في أوبو لخلق حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.لمزيد من المعلومات حول أوبو برجاء التواصل معنا على: Jason Zuo | zuoruifeng@oppo.com فريق أوبو للعلاقات العامة الدولية | press@oppo.com.