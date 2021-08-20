أنهت «أكاديمة MBC» لاكتشاف المواهب في محافظة الطائف اختبار الأداء التجريبي للمواهب المشاركة في المبادرة الثقافية الكرنفالية والفنية من الرحلات الإبداعية التي أطلقتها الأكاديمية و«موفي سينما - Muvi Cinemas» بالتعاون مع هيئة الترفيه.

وشاركت في هذه المبادرة 200 موهبة خضعت لتجربة الأداء على مدى يومين أمام لجنة التحكيم واستطاعت 17 موهبة الفوز والانتقال للتصفيات النهائية على مستوى المملكة للتنافس مع المواهب المتأهلة من المدن الأخرى في العاصمة الرياض بعد الانتهاء من جميع الرحلات القادمة.

وفي ختام الرحلة بمحافظة الطائف تم تكريم الضيوف والفائزين من قبل أكاديمية MBC بالتعاون مع هيئة الترفيه.

يذكر أن «أكاديمة MBC» و«موفي سينما - Muvi Cinemas» قامتا بتعاون مشترك من خلال مبادرة «رحلة إبداعية حول المملكة» التي تهدف لاكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز المواهب السعودية في قطاعَي الإعلام والترفيه، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.

وتقوم «موفي سينما» بتقديم الدعم اللوجستي لعملية استقطاب المواهب عبر تسخير صالاتها وبناها التحتية والتقنية لاستضافة المحطات القادمة من الرحلة الإبداعية حول المملكة، وتختتم هذه الرحلات في العاصمة الرياض التي ستستضيف إلى جانب فعاليات المحطة الأخيرة حفلاً ختامياً ضخماً تقيمه كل من «أكاديمية MBC» والهيئة العامة للترفيه.