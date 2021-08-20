أحيت النجمة أصالة نصري، والنجم رامي صبري حفلا غنائيا مساء أمس (الخميس) في جدة سوبر دوم ضمن حفلات صيف جدة، الذي تنظمه مجموعة بنش مارك وبرعاية الهيئة العامة للترفية.

وبدأ الحفل بالفنان الصاعد أحمد العادل الذي يشارك في الحفل ضمن المواهب السعودية الشابة التي دعمها رئيس الهيئة العامة للترفية المستشار تركي آل الشيخ، وقد غنى مجموعة من الأغاني للفنانين منها «المعاناة» للفنان محمد عبده، وغيرها من الأغاني الشهيرة لعدد من

الفنانين.

ثم صعد الفنان رامي صبري على المسرح وقدم نخبة من أبرز أغانيه الشهيرة منها «كل ما أنساها أفتكرها»، و«شطبنا»، و«لو كان عليك»، و«أنا بعترف لك»، و«تعالي»، و«حياتي مش تمام»، و«هيوحشني الكلام وياك»، وتفاعل الجمهور مع الفنان رامي صبري ورددوا معه كلمات أغانيه بشكل لافت، ويعد هذا الحفل الأول للفنان رامي صبري في السعودية هذا العام.

ثم صعدت الفنانة أصالة نصري على المسرح حيث استقبلها الجمهور بترحيب شديد وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها منها «سواها قلبي»، و«سامحتك»، و«ذَاك الغبي»، و«عقوبة»، واختتمت الحفل بأغنية «عاش سلمان».

وتحيي الفنانة أصالة نصري اليوم (الجمعة) حفلا غنائيا مع الفنان عايض في الشرقية ضمن حفلات صيف الشرقية.