أحيى الفنان رابح صقر أمس (الخميس) حفلة غنائية في «جدة سوبر دوم» ضمن حفلات «صيف جدة» التي تنظمها مجموعة «بنش مارك» وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.

وبدأ الحفل بمشاركة الفنانة الصاعدة حنين المنصور بوصلة غنائية قدمت من خلالها عددا من الأغاني، وقالت في تصريح خاص إلى «عكاظ» إنها سعيدة بأنها كانت من ضمن المواهب السعودية التي تم اختيارها للغناء على المسرح، مقدمة شكرها للهيئة العامة للترفيه ورئيس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ، ومجموعة «بنش مارك» معربة عن أمنيتها بأن تغني أغنية من كلمات تركي آل الشيخ وألحان سهم.

وبموجة من التصفيق، واجه الجمهور الفنان رابح صقر بعد صعوده على المسرح، إذ حيا جمهور جدة وقال «أنا سعيد بشوفتكم وحشتوني»، ثم غنى مجموعة من أغانيه، منها «صدقيني» و«مغرورة» و«باين عليك» و«يا نقادة» و«كتبتك بالرصاص»، و«أنت ملك»، وأغنية «مرحبا» بالمصري، وغيرها من الأغاني التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور عَكَسَ ما يتميز به الفنان رابح صقر من جماهيرية في المملكة، فيما تعد هذه الحفلة من أقوى الحفلات التي أقيمت هذا الصيف في «جدة سوبر دوم».

وتصدر حفل الفنان رابح صقر الترند في السعودية كما نفدت تذاكر الحفل فور الإعلان عنها.

وأكثر ما يميز الفنان رابح صقر في حفلاته حرصه على الترحيب بجمهوره وشكره لهم على تفاعلهم معه، والاحتفاء المميز به والاستماع إليهم، وتلبية طلباتهم من الأغاني، ما أعطى الحفل طابعا استثنائيا لتصبح هذه الأمسية من أجمل حفلات صيف جدة.