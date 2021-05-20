انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الخميس) أسطورة الكوميديا العربية الفنان المصري سمير غانم، بعد معاناة مع المرض جراء إصابته بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، عن عمر يناهز 84 عاما.

ونعى الفنان الراحل، زوج ابنته دنيا الإعلامي المصري رامي رضوان، بقوله «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا حبيبي»، وذلك بعد أن كشف في وقت سابق تطورات حالته الصحية بعد إصابته وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، بفايروس كورونا المستجد، مؤكدا أنهم في حالة صحية حرجة، وقال: «مازلنا في أشد الحاجة للدعاء، ولا يغير القدر إلا الدعاء».

يذكر أن الفنان المصري سمير غانم، وضع على أجهزة التنفس الصناعي إثر مضاعفات شديدة بسبب معاناته من مشكلات مزمنة بالكلى أدت لخضوعه للغسيل الكلوي إضافة إلى علاجه من كورونا وتضرر جهازه التنفسي بسبب الفايروس.

ووفقا لموقع «المصري اليوم»، فإن اللحظات الأخيرة شهدت محاولة الأطباء معالجة الفنان سمير غانم إلا أنه رحل إلى مثواه، بعد أن تم إجراء أمس مسحة لكورونا ثبتت إيجابيتها، فيما أعلن الكاتب والمنتج المصري أحمد الإبياري وفاة سمير غانم عبر صفحته في موقع «فيسبوك» إذ دون قائلا: «مع السلامة يا سمير».

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فايروس كورونا في جمهورية مصر العربية، تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، بعد إصابتهما بفايروس كورونا في الفترة الأخيرة، وقال إن «سمير غانم كانت مسحته إيجابية مع بعض الخلل في وظائف الجسم كلها، وندعو ربنا أن يرحمه».

ووفقا لموقع «الوطن» المصري، سيتم تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم غدا من مدينة نصر.