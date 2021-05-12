خص الفنان علاء زلزلي أغنية «زهرة المدائن» للفنانة فيروز، ليطلقها خلال برنامجه «زلزال الكاش» تحية خاصة لفلسطين بعد الاعتداءات الغاشمة للجيش الإسرائيلي.

وندد علاء زلزلي تجاه ما يحصل في فلسطين من ظلم للشعب وللأطفال، وبرأيه القضية الفلسطينية هي الأهم بالوطن العربي.

وقال زلزلي «باسم كل طفل يموت وكل امرأة تصاب وكل شهيد يروي بدمائه الوطن.. إن الله سينصركم ولو بعد حين».

وأضاف «دورنا كفنانين أن ندعم هذه القضية العربية والأساسية وهي قضية الجميع إلى أن تحرر فلسطين بإذن الله تعالى، والقدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية».