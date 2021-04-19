أعلنت إدارة مهرجان أفلام السعودية تسجيل 21 فيلما و84 سيناريو منذ إطلاقها التسجيل في مارس الماضي، وأشارت إدارة المهرجان إلى أن باب التسجيل مستمر حتى 1 مايو القادم للراغبين في المشاركة في مسابقة الأفلام، أو برنامج معمل تطوير السيناريو عبر موقع المهرجان الإلكتروني: www.saudifilmfestival.org

مسابقة الأفلام

تتنافس مشاركات الأفلام على الترشح للعرض ضمن برامج المهرجان المنافسة على جوائز النخلة الذهبية ومكافأة مالية لكل جائزة وهي كالتالي:

1- النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل

2- النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير

3- النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي

4- النخلة الذهبية لأفضل ممثل

5- النخلة الذهبية لأفضل ممثلة

6- النخلة الذهبية لأفضل موسيقى

7- النخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي

8- نخلة لجنة التحكيم الذهبية.

وقد تم تحديد جائزتين ضمن جوائز المهرجان الخاصة:

1- (جائزة جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية)، وذلك لتشجيع صنّاع الأفلام لصناعة أفلام عن أي بعد من الأبعاد الثقافية أو الاجتماعية أو التاريخية لإحدى المدن السعودية.

2- (جائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول)

معمل تطوير السيناريو

ضمن إطار جديد، يستقبل المهرجان مشاركات السيناريو الطويلة والقصيرة للمنافسة، والدخول ضمن معمل تطوير السيناريو، والذي يعد أحد البرامج المتخصصة، التي يتم العمل فيها على تطوير المشاركات الفائزة ومن ثم تطوير مشاريعهم وإعدادها للإنتاج. حيث سيتم تحكيم المشاركات المتقدمة، وترشيح خمسة مشاريع سيناريو للدخول إلى المعمل، ومشاركتين بسيناريو طويل، و3 مشاركات بأفلام قصيرة، وسيتم منح المشاركين عند إتمام البرنامج مكافآت مالية.

المهرجان في دورته السابعة

يذكر أن مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة والمقرر في الفترة من 21- 27 من ذي القعدة 1442هـ الموافق (1 - 7 يوليو 2021)، يأتي بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون بالدمام، وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم هيئة الأفلام بوزارة الثقافة.

ويكرم المهرجان في دورته السابعة كلا من الكاتب والمخرج وأستاذ السينما مأمون حسن ومخرج الأفلام البحريني بسام محمد الذوادي. وقد اختار المهرجان في دورته السابعة محورًا مهمًا، وهو سينما الصحراء، ليتم تسليط الضوء على مكون أصيل، ومعطى جمالي يمتلك مقومات فلسفية تثري الخيال الإبداعي في كل الفنون، حيث يقدم برنامجًا خاصًا لعروض أفلام عالمية مختارة تتناول الصحراء بأشكال فنية مختلفة، طيلة أيام المهرجان، إلى جانب عروض أفلام النخلة الذهبية والأفلام الموازية وأفلام الأطفال وأفلام سينما الصحراء، ويقدم المهرجان حزمة مميزة من البرامج الثقافية والإثرائية التي تشمل الندوات والورش التدريبية المتقدمة، إضافة إلى توفير منصة لشركات الإنتاج والمنتجين وصنّاع الأفلام لتمكين مشاريعهم من خلال سوق الإنتاج. كما يقوم المهرجان بإصدار وترجمة مجموعة من الكتب المعرفية استكمالًا لمسيرة المهرجان ودوره في إثراء المكتبة العربية في مجال صناعة الأفلام والسينما.