أكدت المدير الفني لمهرجان سينيمانا للفيلم العربي بنسخته الثانية فاطمة السالمية أنه تم استلام 131 فيلماً موزعة على فئات مسابقة المهرجان الفيلم الروائي القصير، الفيلم التسجيلي، وأفلام التحريك، وذلك بعد انتهاء فترة تسليم الأفلام المشاركة بالمهرجان 27 مارس الماضي. وأضافت السالمية: إن هناك بعض الأفلام تمت إعادة إرسالها لأصحابها؛ لأن روابطها لا تفتح، وتم إعطاء أصحابها مهلة لتصحيح الخلل في روابطها، ويتم إرسالها من جديد لإدارة المهرجان، ليبدأ بعد ذلك فرزها وتوزيعها على لجان تحكيم المهرجان للمشاهدة والتقييم وكتابة تقاريرهم المختصة بها تمهيداً لاختيار الأفلام الفائزة بكل فئة، وستعلن في الحفل الختامي للمهرجان 27 مايو المقبل.