كشفت «أبلة فاهيتا» عن صور حصرية من مسلسلها الجديد «أبلة فاهيتا: دراما كوين» قبل طرحه يوم 15 مارس على نتفليكس. يقدم مسلسل دراما كوين لأول مرة عائلة أبلة فاهيتا (كارو وبودي) في قصة حافلة بدراما كوميدية مليئة بالإثارة والأكشن والاستعراض، ويعد أول أعمال أبلة فاهيتا الدرامية على الإطلاق، حيث يعرض الجانب الإنساني لها ولأسرتها مع الكثير من التحولات الدرامية في 6 حلقات.

علقت أبلة فاهيتا على أول عمل درامي لها قائلة «تجربتي في المسلسل ده مختلفة خالص.. صحيح كل واحد فينا جواه دراما كوين، بس انا الوحيدة اللي بذكائي وشطارتي قدرت آخذ «درامتي» وحولتها لمسلسل عالمي ودولارات. وبدل ما كنت من سانت فاتيما بكلم الوطن العربي بس.. بقيت بالمسلسل ده بأقدم عمل للعالم كله، ده هيتعرض في 190 دولة وهيتترجم لـ32 لغة، وعلى فكرة.. انا اللي عاملة الدوبلاچ الإنجليزي بنفسي».

خلال أحداث المسلسل تجد أبلة فاهيتا نفسها طريدة العدالة، ما يضطرها لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي. لن تتوانى النجمة اللامعة عن مواجهة مختلف التحديات والصعاب من أجل لم شمل عائلتها.. ولكن يبقى السؤال هل ستنجح أبلة فاهيتا في ذلك؟

وأضافت كارو «مامتي أخدتني في المسلسل غصباً عني.. وأجبرتني على التمثيل والغنا والدوبلاچ وفي الآخر أخدت فلوسي من نتفليكس وحطتهم وديعة باسم بودي أخويا في البنك.. بس أنا قدرت آخذ حقي منها في المسلسل وبقيت «نيزك الشرق».. هتفهموا لما تشوفوا المسلسل عشان لو قلت أي حاجة زيادة مامتي هتحرمني من البقسماط تاني».

المسلسل مكون من 6 حلقات هي:

الحلقة الأولى: كباب عمل

الحلقة الثانية: وداعاً بوناپارت

الحلقة الثالثة: النونو استوى

الحلقة الرابعة: الدوبل سوميل الجوتشي

الحلقة الخامسة: هيكسادكتيلي

الحلقة السادسة: أنياب بلا حنش

يعرض مسلسل «دراما كوين» وهو أحد أعمال نتفليكس العربية الأصلية يوم 15 مارس 2021 فقط على نتفليكس. ويشارك في بطولة المسلسل أبلة فاهيتا، النجم باسم سمرة وكل من كارو، وبودي ابني أبلة فاهيتا، إضافة إلى دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، أسامة عبدالله.

المسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، ومحمود عزت وإنتاج OKWRD Productions بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري ورانيا حجازي.