أعرب الفنانان السعوديان القديران ناصر القصبي وعبدالله السدحان، عن شكرهما وتقديرهما لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بعد إعلانه عن عمل يجمعهما برعاية الهيئة ويعرض على «mbc».

وكان رئيس هيئة الترفيه قد قال أمس (الجمعة) عبر حسابه في «تويتر»: «في اجتماع في الأيام الماضية مع أخي الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc العملاق الإعلامي الكبير... ونزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين.. وشكرا بوخالد».

من جانبه، غرد الفنان ناصر القصبي معلقا على تغريدة تركي آل الشيخ بقوله: «جهودك خيرة ومقدرة دائماً يا بوناصر، وفالك طيب وأبرك الساعات»، فيما غرد الفنان عبدالله السدحان بقوله: «كلمة المستشار تركي آل الشيخ التي أثرت فيني عند سماعها: عودة العلاقة الإنسانية الجميلة بين شخصين من أبناء بلدي تربطهما صداقة قرابة أربعين عاماً)»، مضيفا عبر مقطع فيديو شارك فيه متابعيه: «بارك الله فيك، حقيقة أنا سعدت بهذا الخبر الجميل، كما سعد الملايين من المشاهدين والمشاهدات. نسأل الله التوفيق وأن نوفق برعايتك في تقديم عمل يليق بالجميع، أسعدني اتصالك وأسعدتني التغريدة كذلك، لأنك دائما سباق لفعل الخير وللصالح العام، شكرا لك».